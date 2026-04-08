Semulher faz 1º pagamento de auxílio financeiro para vítimas do feminicídio

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O primeiro pagamento do auxílio financeiro destinado a órfãos de vítimas de feminicídio no Acre já foi realizado. A ação integra a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral voltada a crianças e adolescentes que perderam suas mães em decorrência da violência.

A iniciativa foi executada por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e representa um avanço nas políticas públicas de assistência social no estado. O benefício busca garantir suporte financeiro às famílias e responsáveis legais, contribuindo para a manutenção das necessidades básicas dos beneficiários.

Mais do que um repasse financeiro, a medida é apresentada como uma estratégia de proteção social, com foco na dignidade e no amparo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O objetivo é oferecer condições para que essas pessoas possam seguir com mais segurança e acesso a oportunidades.

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Além do auxílio, a política também prevê acompanhamento e ações integradas de apoio, reforçando o compromisso com a proteção e o cuidado das vítimas indiretas da violência.

A ação foi divulgada nas redes sociais oficiais da Semulher e marca o início da execução prática da política pública no estado.