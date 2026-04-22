Quem está em busca de emprego no Acre ganhou uma nova oportunidade a partir desta quarta-feira (22). O Senac abriu sete processos seletivos simultâneos com vagas distribuídas entre Rio Branco e Brasiléia, oferecendo salários que chegam a R$ 4,8 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação e plano de saúde. O prazo para se candidatar é curto e segue até as 23h59 do dia 24 de abril, exclusivamente pela internet.

As seleções contemplam cargos de níveis médio e superior, abrangendo funções administrativas, educacionais e técnicas. Ao todo, são sete editais, numerados de 006 a 012/2026, que detalham os requisitos, atribuições e critérios de avaliação para cada vaga disponível.

Na capital, Rio Branco, estão concentradas três oportunidades: Assistente Educacional, Monitor de Aluno e Analista de Marketing. Já no interior, em Brasiléia, as vagas são voltadas para profissionais com formação mais específica, incluindo Psicólogo Educacional e Orientador Educacional, com atuação nas áreas de Análises Clínicas, Segurança do Trabalho e Informática.

Os salários iniciais variam de R$ 1.799,92 a R$ 4.831,95, a depender do cargo e da qualificação exigida. Além da remuneração, os selecionados terão acesso a benefícios como auxílio-alimentação e plano de saúde, o que torna as vagas ainda mais atrativas, especialmente em um cenário de retomada gradual do mercado de trabalho no estado.

Apesar de serem processos seletivos públicos, é importante destacar que as contratações seguem o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso significa que os profissionais não terão estabilidade típica de cargos estatutários, já que o Senac é uma entidade de direito privado, ainda que exerça função de interesse público na área de educação profissional.

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O processo de seleção será composto por três etapas. A primeira é a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 10 pontos. Em seguida, os candidatos passam por uma avaliação comportamental, que pode somar até 20 pontos. Por fim, haverá uma prova de conhecimentos específicos ou uma avaliação prática, também valendo até 20 pontos. Ao todo, o candidato poderá alcançar até 50 pontos no processo seletivo.

Cada edital corresponde a um cargo específico. O Comunicado 006/2026 trata da vaga de Assistente Educacional em Rio Branco, enquanto o 007/2026 é destinado ao cargo de Monitor de Aluno, também na capital. Já o 008/2026 detalha a seleção para Analista de Marketing, com atuação na sede administrativa.

Em Brasiléia, o Comunicado 009/2026 abre vaga para Psicólogo Educacional. O 010/2026 é voltado para Orientador Educacional na área de Análises Clínicas. O 011/2026 contempla a área de Segurança do Trabalho, enquanto o 012/2026 traz a oportunidade para Orientador Educacional com foco em Informática.

Os interessados devem acessar o site oficial do Senac Acre dentro do período de inscrições para preencher o cadastro e enviar a documentação exigida. É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital correspondente à vaga desejada, já que cada função possui critérios específicos de formação, experiência e habilidades.

Outro ponto de atenção é o prazo reduzido para inscrição, de apenas três dias. Por isso, a recomendação é que os candidatos não deixem para a última hora, evitando imprevistos técnicos ou falhas no envio de documentos.

A abertura desses processos seletivos ocorre em um momento em que o setor de serviços e educação profissional busca se fortalecer no estado. Instituições como o Senac desempenham papel importante na qualificação de mão de obra e na ampliação de oportunidades, tanto para quem está ingressando no mercado quanto para profissionais que buscam recolocação.

Para muitos candidatos, além da remuneração, a possibilidade de atuar em uma instituição reconhecida na área de educação profissional pode representar uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento de carreira. Ainda assim, a concorrência deve ser acirrada, especialmente para cargos com maior remuneração.

Diante disso, preparar um bom currículo, reunir certificados e comprovações e se atentar aos detalhes do edital podem fazer a diferença no desempenho ao longo das etapas do processo seletivo.