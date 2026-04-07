07/04/2026
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Serra de São Vicente: explosão de caminhão-tanque interdita BR-364

Colisão entre caçamba e veículo carregado com etanol provoca incêndio de grandes proporções no km 04

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📸 Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

Uma tarde de pânico e chamas na Serra de São Vicente. Nesta terça-feira (7/4), uma colisão frontal entre um caminhão caçamba e um caminhão-tanque carregado com etanol resultou em uma explosão devastadora no km 04 da BR-364.

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O impacto foi tão severo que ambos os veículos foram rapidamente consumidos pelo fogo, gerando uma densa coluna de fumaça negra visível a quilômetros de distância. Motoristas que trafegavam pelo trecho registraram em vídeo a intensidade do incêndio, expressando choque diante do cenário de destruição na rodovia que liga Cuiabá a Rondonópolis.

De acordo com o portal Metrópoles, equipes da concessionária Nova Rota do Oeste foram acionadas às 13h47 para realizar o atendimento de emergência, priorizando o combate às chamas e o isolamento da área devido ao alto risco de novas explosões pelo combustível transportado.

Conteúdo da Matéria

Detalhes do Acidente e Interdição

A ocorrência na Serra de São Vicente mobilizou diversas frentes de segurança para evitar uma tragédia ainda maior em uma das pistas mais movimentadas do Mato Grosso.

  • Carga Perigosa: O caminhão-tanque transportava etanol, o que dificultou o combate inicial ao incêndio e exigiu o uso de técnicas específicas de resfriamento.

  • Vítimas: Apesar da magnitude da explosão e das imagens impressionantes, as informações preliminares da concessionária indicam que não houve registro de vítimas fatais ou feridos graves no local.

  • Bloqueio Total: A pista sentido Sul (Cuiabá/Rondonópolis) permanece totalmente interditada, sem previsão de liberação, enquanto as equipes realizam o rescaldo e a remoção dos destroços carbonizados.

Resumo da Ocorrência: Serra de São Vicente (Abril 2026)

Confira os dados consolidados sobre o acidente na BR-364:

Detalhe da Ocorrência Informação Oficial
Localização BR-364, km 04 (Serra de São Vicente)
Veículos Envolvidos Caminhão Caçamba e Caminhão-Tanque
Carga do Tanque Etanol (Combustível Inflamável)
Horário do Chamado 13h47 (Horário Local)
Status da Pista Interditada (Sentido Sul)
Vítimas Relatadas Nenhuma até o momento

O trecho da Serra de São Vicente é conhecido por sua complexidade geográfica e alto índice de acidentes envolvendo veículos pesados. Segundo o levantamento do Metrópoles, a perícia técnica deverá investigar as causas da colisão, avaliando se houve falha mecânica ou erro humano na descida da serra. A recomendação para os motoristas que planejam seguir viagem pela BR-364 nesta tarde é buscar rotas alternativas ou aguardar em pontos de parada seguros, já que a limpeza da pista e a avaliação da integridade do asfalto após o calor intenso do incêndio podem levar várias horas.

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