Serra de São Vicente: explosão de caminhão-tanque interdita BR-364

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Uma tarde de pânico e chamas na Serra de São Vicente. Nesta terça-feira (7/4), uma colisão frontal entre um caminhão caçamba e um caminhão-tanque carregado com etanol resultou em uma explosão devastadora no km 04 da BR-364.

O impacto foi tão severo que ambos os veículos foram rapidamente consumidos pelo fogo, gerando uma densa coluna de fumaça negra visível a quilômetros de distância. Motoristas que trafegavam pelo trecho registraram em vídeo a intensidade do incêndio, expressando choque diante do cenário de destruição na rodovia que liga Cuiabá a Rondonópolis.

De acordo com o portal Metrópoles, equipes da concessionária Nova Rota do Oeste foram acionadas às 13h47 para realizar o atendimento de emergência, priorizando o combate às chamas e o isolamento da área devido ao alto risco de novas explosões pelo combustível transportado.

Detalhes do Acidente e Interdição

A ocorrência na Serra de São Vicente mobilizou diversas frentes de segurança para evitar uma tragédia ainda maior em uma das pistas mais movimentadas do Mato Grosso.

Carga Perigosa: O caminhão-tanque transportava etanol, o que dificultou o combate inicial ao incêndio e exigiu o uso de técnicas específicas de resfriamento.

Vítimas: Apesar da magnitude da explosão e das imagens impressionantes, as informações preliminares da concessionária indicam que não houve registro de vítimas fatais ou feridos graves no local.

Bloqueio Total: A pista sentido Sul (Cuiabá/Rondonópolis) permanece totalmente interditada, sem previsão de liberação, enquanto as equipes realizam o rescaldo e a remoção dos destroços carbonizados.

Resumo da Ocorrência: Serra de São Vicente (Abril 2026)

Confira os dados consolidados sobre o acidente na BR-364:

Detalhe da Ocorrência Informação Oficial Localização BR-364, km 04 (Serra de São Vicente) Veículos Envolvidos Caminhão Caçamba e Caminhão-Tanque Carga do Tanque Etanol (Combustível Inflamável) Horário do Chamado 13h47 (Horário Local) Status da Pista Interditada (Sentido Sul) Vítimas Relatadas Nenhuma até o momento

O trecho da Serra de São Vicente é conhecido por sua complexidade geográfica e alto índice de acidentes envolvendo veículos pesados. Segundo o levantamento do Metrópoles, a perícia técnica deverá investigar as causas da colisão, avaliando se houve falha mecânica ou erro humano na descida da serra. A recomendação para os motoristas que planejam seguir viagem pela BR-364 nesta tarde é buscar rotas alternativas ou aguardar em pontos de parada seguros, já que a limpeza da pista e a avaliação da integridade do asfalto após o calor intenso do incêndio podem levar várias horas.