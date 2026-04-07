07/04/2026
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Serra do Divisor: Expedição revela riquezas naturais no ponto mais alto do Acre

Partindo de Mâncio Lima, o trajeto incluiu horas de estrada e mais de dez horas de navegação pelos rios da região, como o Japiim e o Moa

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Serra Do Divisor
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

Uma viagem de dias, marcada por desafios, paisagens exuberantes e contato direto com a natureza, levou a equipe do projeto Rumo à Amazônia até um dos destinos mais isolados e impressionantes do Brasil: o Parque Nacional da Serra do Divisor.

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Partindo de Mâncio Lima, o trajeto incluiu horas de estrada e mais de dez horas de navegação pelos rios da região, como o Japiim e o Moa, revelando a rotina das comunidades ribeirinhas e a importância do transporte fluvial na Amazônia profunda.

Ao longo do percurso, a equipe registrou cenários únicos, desde trechos de floresta alagada até áreas preservadas de biodiversidade, consideradas entre as mais ricas do planeta. A chegada à Serra do Moa, ponto mais alto do Acre, marca o ápice da expedição, com uma vista privilegiada da imensidão verde e dos chamados “rios voadores”, fenômeno climático essencial para o equilíbrio ambiental.

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Além da paisagem, o trabalho destaca o potencial turístico da região, com atrações como cachoeiras, trilhas ecológicas e formações naturais que encantam visitantes de diversas partes do país. A experiência também evidencia a simplicidade e o modo de vida das populações locais, que mantêm uma relação direta com os recursos naturais.

A produção ainda contou com a participação da jornalista Maria Cândida, que contribuiu com sua visão sobre a importância da valorização da Amazônia e do turismo sustentável.

O material completo já está disponível no Youtube e apresenta uma imersão na Amazônia acreana, reforçando a importância da preservação e o potencial da região como destino turístico de relevância nacional.

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