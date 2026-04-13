José Renato Ramos retornava de uma feira de agronegócios em Cerejeiras quando o veículo capotou no Km 293

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Um grave acidente de trânsito no Km 293 da BR-364, trecho localizado entre os municípios de Presidente Médici e Cacoal, em Rondônia, resultou na morte do servidor José Renato Ramos na tarde deste sábado (11). O colaborador pertencia aos quadros do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e estava em deslocamento a serviço da instituição.

José Renato conduzia uma caminhonete que, por razões ainda não esclarecidas, acabou capotando na rodovia. Além do servidor, uma jornalista da instituição também ocupava o veículo no momento do sinistro. Ela foi prontamente socorrida com ferimentos e encaminhada para atendimento médico hospitalar.

Retorno de Atividade Profissional

De acordo com informações, os servidores estavam em viagem de retorno de uma feira de agronegócios realizada em Cerejeiras (RO). O acidente interrompeu o trajeto da equipe após dias de trabalho no evento regional.

Homenagem e Lut

o Em nota oficial, o Sistema Faperon/Senar Rondônia manifestou profundo pesar pela perda do colaborador, que integrava a equipe desde 2017. A instituição ressaltou o compromisso e a dedicação de Renato Ramos ao setor produtivo rondoniense ao longo de sua trajetória. “Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos”, citou o comunicado.

As autoridades rodoviárias devem realizar a perícia técnica para determinar as causas exatas que levaram ao capotamento da caminhonete.