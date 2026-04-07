Sesacre apura confusão entre médico e paciente na UPA da Sobral

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta terça-feira (7), que está investigando um incidente ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco. A confusão envolveu um paciente que buscava atendimento e um médico de plantão, resultando em agressões físicas e na necessidade de intervenção para conter os envolvidos.
Relatórios preliminares da equipe de saúde indicam que o paciente deu entrada na unidade em um estado de agitação extrema e comportamento agressivo. Testemunhas afirmaram que ele tentou investir contra os próprios familiares e, durante o exame clínico, teria agredido fisicamente o médico responsável pelo atendimento.
Protocolo de Contenção
Para garantir a segurança de acompanhantes, outros pacientes e dos próprios servidores, a equipe da UPA adotou medidas de contenção física. Segundo a Sesacre, durante o procedimento, o paciente se debateu intensamente e acabou sofrendo lesões ao entrar em contato com a estrutura da maca.
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A secretaria esclareceu que o homem recebeu assistência médica imediata após o episódio e permanece internado em um leito de saúde mental, conforme a indicação clínica para o seu quadro.
Apuração dos Fatos
O médico envolvido no caso registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para relatar as agressões sofridas. Em nota oficial, a Sesacre reafirmou que não tolera atos de violência e que a gestão está ouvindo todos os envolvidos para esclarecer se houve excessos ou falhas nos protocolos assistenciais.
“Todos os fatos estão sendo apurados com responsabilidade, transparência e o devido rigor”, destacou a pasta, reforçando o compromisso com a ética e o atendimento humanizado, tanto para os usuários do sistema público quanto para os profissionais que atuam na linha de frente.
Veja nota na integra:
A Secretaria de Estado de Saúde informa que tomou conhecimento da situação envolvendo um paciente em atendimento na UPA da Sobral e um profissional médico da unidade.
De acordo com relatos preliminares da equipe de plantão, o paciente deu entrada na unidade em quadro de agitação intensa, apresentando comportamento agressivo, inclusive contra familiares. Durante a tentativa de avaliação, o profissional médico também teria sido alvo de agressões físicas.
Diante do cenário, foram adotadas medidas de contenção, conforme protocolos assistenciais, com o objetivo de preservar a integridade física do próprio paciente, de seus acompanhantes e da equipe de saúde. Durante esse momento, o paciente se debateu e acabou se lesionando ao entrar em contato com a maca.
A unidade informa, ainda, que o paciente recebeu atendimento imediato após o ocorrido e segue sendo acompanhado pela equipe de saúde em leitos de saúde mental conforme indicação clínica.
A Secretaria ressalta que não compactua com qualquer tipo de violência e que todos os fatos estão sendo apurados com responsabilidade, transparência e o devido rigor. A gestão também está ouvindo todos os envolvidos para o completo esclarecimento da ocorrência.
O profissional envolvido registrou Boletim de Ocorrência, e a unidade está colaborando com os órgãos competentes.
Reafirmamos o compromisso com um atendimento humanizado, seguro e ético, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.
Secretaria de Estado de Saúde do Acre