Sesacre apura confusão entre médico e paciente na UPA da Sobral

Caso foi registrado na Polícia Civil e a gestão da unidade analisa se os protocolos de contenção foram seguidos corretamente

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A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta terça-feira (7), que está investigando um incidente ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco. A confusão envolveu um paciente que buscava atendimento e um médico de plantão, resultando em agressões físicas e na necessidade de intervenção para conter os envolvidos.

Relatórios preliminares da equipe de saúde indicam que o paciente deu entrada na unidade em um estado de agitação extrema e comportamento agressivo. Testemunhas afirmaram que ele tentou investir contra os próprios familiares e, durante o exame clínico, teria agredido fisicamente o médico responsável pelo atendimento.

Protocolo de Contenção

Para garantir a segurança de acompanhantes, outros pacientes e dos próprios servidores, a equipe da UPA adotou medidas de contenção física. Segundo a Sesacre, durante o procedimento, o paciente se debateu intensamente e acabou sofrendo lesões ao entrar em contato com a estrutura da maca.

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A secretaria esclareceu que o homem recebeu assistência médica imediata após o episódio e permanece internado em um leito de saúde mental, conforme a indicação clínica para o seu quadro.

Apuração dos Fatos

O médico envolvido no caso registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para relatar as agressões sofridas. Em nota oficial, a Sesacre reafirmou que não tolera atos de violência e que a gestão está ouvindo todos os envolvidos para esclarecer se houve excessos ou falhas nos protocolos assistenciais.

“Todos os fatos estão sendo apurados com responsabilidade, transparência e o devido rigor”, destacou a pasta, reforçando o compromisso com a ética e o atendimento humanizado, tanto para os usuários do sistema público quanto para os profissionais que atuam na linha de frente.

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