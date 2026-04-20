Esposa de Chrys Dias pediu liberdade para o marido nas redes

A influenciadora Débora Paixão, que cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, rompeu o silêncio neste domingo (19/04) sobre a detenção de seu marido, o empresário Chrys Dias.

O casal foi preso na última quarta-feira (15/04) em uma propriedade de luxo, como parte da Operação Narco Fluxo, que mira um esquema de lavagem de dinheiro que ultrapassa a marca de R$ 260 bilhões.

Apelo com os Filhos

Débora utilizou o Instagram para compartilhar fotos dos filhos pequenos do casal vestindo camisetas com o rosto de Chrys e a palavra “liberdade”.

O Desabafo: “Eu vim para casa, mas deixei metade de mim lá dentro daquele lugar horrível. Me dói muito as crianças perguntarem do pai”, escreveu a influenciadora.

Rede de Apoio: A publicação recebeu comentários de outras figuras ligadas ao caso, como Giovanna Roque, esposa de MC Ryan SP (apontado pela PF como líder do esquema), demonstrando a união entre os familiares dos investigados.

Com informações do Metrópoles.

O Papel do Casal no Esquema

Segundo as investigações da Polícia Federal e a decisão da 5ª Vara Federal de Santos:

Empresa de Fachada: Chrys e Débora utilizariam a empresa Casal Imports para lavar recursos provenientes de rifas digitais. Conexão com o Funk: O casal é apontado como “financiadores relevantes”, transferindo valores para empresas ligadas a MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e até Raphael Sousa (dono da página Choquei). Bloqueio Bilionário: A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2,2 bilhões em bens dos envolvidos para interromper as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico internacional de drogas e evasão de divisas.

Próximos Passos Judiciais

Chrys Dias e outros 31 alvos permanecem detidos temporariamente. A defesa do empresário e de Débora Paixão afirmou que o processo corre sob segredo de Justiça e repudiou o vazamento de imagens da família, reiterando confiança na inocência de seus clientes. Enquanto isso, o Ministério Público Federal deve emitir um parecer nas próximas 24 horas sobre a manutenção das prisões.