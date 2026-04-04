“Só estou deixando a Prefeitura porque confio no Alysson”, diz Bocalom

📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet

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O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, oficializou a transmissão do cargo ao vice-prefeito Alysson Bestene neste sábado (4), em solenidade realizada na sede da prefeitura.

O movimento marca o início da desincompatibilização de Bocalom, que confirmou sua pré-candidatura ao governo do Estado nas eleições de 2026.

Durante o discurso, o agora ex-prefeito destacou que a decisão faz parte de um planejamento de longo prazo para ampliar sua contribuição com o desenvolvimento do Acre, utilizando a experiência acumulada na gestão municipal.

“Dizer a cada um de vocês que isso daqui é apenas uma parte da nossa carreira. Eu, há muito tempo, todo mundo sabe que nós procuramos ser prefeito de Rio Branco. Deus nos deu essa oportunidade, o povo… né? Mas que o nosso projeto também sempre foi um projeto um pouco mais maior. Da gente poder ir para o governo do estado, poder contribuir com o estado, com a experiência que nós temos, que foi acumulada durante esse tempo todo.”

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Bocalom enfatizou que a escolha de Alysson Bestene para assumir o comando da capital acreana se baseia na confiança mútua e na garantia de continuidade dos projetos iniciados em sua administração. Ele relembrou momentos de proximidade com o vice, citando inclusive a decisão conjunta de manter símbolos de gestão que priorizam a disciplina e a impessoalidade no serviço público.

“Então, nós tomamos a decisão de deixar a prefeitura para o nosso vice. E quero deixar claro aqui que só estamos deixando a prefeitura para o nosso vice porque é uma pessoa que eu confio. É uma pessoa a quem eu tenho… eu tenho certeza absoluta que vai dar continuidade aos nossos trabalhos.”

Ao avaliar o período em que esteve à frente do Poder Executivo municipal, Bocalom pontuou os desafios encontrados no início do mandato e atribuiu os avanços alcançados ao esforço de sua equipe técnica. O pré-candidato ao governo afirmou que o modelo de gestão implantado em Rio Branco, focado em resultados e rigor administrativo, deve servir de base para os próximos passos de Bestene na prefeitura.

“Ao mesmo… no mesmo modelo e ritmo que a gente implantou aqui na gestão da Prefeitura de Rio Branco, né? Uma prefeitura que é da capital e que, infelizmente, quando a gente chegou tinha muitos problemas, mas que graças a uma equipe guerreira, uma equipe… uma equipe determinada a fazer tudo com muita disciplina e sempre buscando o resultado.”

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