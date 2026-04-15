Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a confusão

Dois jovens se envolveram em uma briga em um estabelecimento comercial localizado no centro de Sena Madureira, no interior do Acre. O caso teria ocorrido na noite desta terça-feira (14).

Nas imagens que circulam na internet é possível ver o momento em que um dos envolvidos agride o outro com socos enquanto a vítima já se encontra caída no chão. A cena chamou a atenção de pessoas que estavam no local e rapidamente passou a repercutir entre moradores do município.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a confusão. Também não foi confirmado se a Polícia Militar chegou a ser acionada para atender a ocorrência.

O caso gera preocupação entre comerciantes e frequentadores da região central, onde o movimento costuma ser intenso durante o período da noite.