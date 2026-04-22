Além da PEC 8/2025, outra proposta com o mesmo objetivo também avançou na comissão

A deputada federal Socorro Neri celebrou a aprovação da admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2025 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. A proposta, da qual é uma das autoras, integra o conjunto de iniciativas que buscam reduzir a jornada de trabalho no Brasil e, na prática, avançar no fim da escala 6×1.

A admissibilidade foi aprovada nesta quarta-feira, 22, pela CCJC, etapa que analisa se a proposta atende aos requisitos constitucionais e permite que o texto siga em tramitação no Congresso Nacional.

“Esse é um passo decisivo por mais dignidade para quem trabalha. Estamos falando de tempo de vida, de saúde e de justiça social para milhões de brasileiros”, afirmou Socorro Neri.

Além da PEC 8/2025, outra proposta com o mesmo objetivo também avançou na comissão, reforçando o debate sobre a redução da jornada de trabalho no país. As iniciativas têm ganhado força no cenário nacional, impulsionadas por mobilizações que defendem melhores condições de trabalho e qualidade de vida.

Atualmente, a Constituição Federal estabelece que a jornada de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais. As propostas em discussão apontam para uma reorganização desse modelo, com redução da carga horária e revisão da escala tradicional de seis dias de trabalho para um de descanso.

Com a aprovação na CCJC, as PECs seguem agora para análise em uma comissão especial e, posteriormente, para votação no Plenário da Câmara dos Deputados.

Para Socorro Neri, o avanço representa um momento importante na construção de políticas públicas mais justas. “Seguiremos trabalhando para garantir que esse tema avance com responsabilidade e compromisso com quem sustenta o Brasil todos os dias”, destacou.

Assessoria