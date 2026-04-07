Socorro Neri leva debate sobre proficiência médica à Comissão de Educação

Para Socorro Neri, o debate é essencial para avançar na qualificação da formação médica no país

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A deputada federal Socorro Neri (PP-AC), presidente da Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ), pautará o debate sobre a criação de um exame de proficiência em Medicina durante a primeira sessão do ano da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, marcada para esta quarta-feira (8), às 10h.

A reunião marca o início dos trabalhos legislativos do colegiado em 2026, sob a presidência do deputado federal Benes Leocádio (União Brasil-RN), com a definição de pautas estratégicas para a área da educação.

Entre os destaques da agenda está o REQ 3/2026 CE, de autoria de Socorro Neri, que requer a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Saúde, para debater o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e as proposições legislativas que tratam da instituição de exame de proficiência em Medicina no Brasil.

A proposta prevê reunir parlamentares, especialistas, representantes do governo e entidades do setor para discutir a qualidade da formação médica e os mecanismos de avaliação profissional, tema que tem ganhado relevância no Congresso Nacional.

Para Socorro Neri, o debate é essencial para avançar na qualificação da formação médica no país. “É fundamental promovermos um diálogo amplo sobre instrumentos que garantam que os profissionais estejam devidamente preparados para atender a população com qualidade e segurança”, afirmou.

A expectativa é que a análise do requerimento contribua para o avanço das discussões sobre o Enamed e fortaleça o papel do Parlamento na construção de políticas públicas voltadas à educação e à saúde.