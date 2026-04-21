Socorro Neri propõe expansão da Ufac e cobra do MEC Hospital Universitário

A parlamentar formalizou indicações ao Ministério da Educação que funcionam como uma sugestão

A deputada federal Socorro Neri apresentou, na Câmara dos Deputados, um conjunto de medidas para ampliar o acesso ao ensino superior e fortalecer a estrutura de saúde no Acre, com foco nas regionais Tarauacá/Envira e Purus.

Ao todo, são cinco instrumentos legislativos, tais como os projetos de lei que criam novos campi da Universidade Federal do Acre nos municípios de Tarauacá (PL 1791/2026) e Sena Madureira (PL 1790/2026). Essas propostas buscam transformar estruturas já existentes em unidades permanentes, ampliando vagas, cursos e oportunidades para estudantes do interior.

Paralelamente, a parlamentar formalizou indicações ao Ministério da Educação que funcionam como uma sugestão, para que as medidas avancem na esfera administrativa, com definição de cronograma, estrutura e orçamento para implantação dos campi.

Outro eixo central das propostas é a implantação do Hospital Universitário da UFAC. A indicação apresentada destaca que o Acre é o único estado brasileiro sem uma unidade desse tipo vinculada à rede federal e aponta a necessidade de destravar o modelo de implantação, seja por meio da adaptação de uma estrutura existente ou da construção de um novo hospital.

A iniciativa tem potencial de ampliar a formação de profissionais da saúde, fortalecer a pesquisa e melhorar a oferta de atendimento especializado no estado.

“Interiorizar o ensino superior e garantir estrutura de saúde de qualidade não é opcional na Amazônia. É uma necessidade para reduzir desigualdades e assegurar oportunidades reais para quem vive no interior do nosso estado”, afirmou a deputada.

As matérias seguem em tramitação e dependem de articulação com o Governo Federal para avançar.