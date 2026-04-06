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O encerramento das atividades do SuperAnime deixou um vácuo para os “otakus” brasileiros, mas as opções de substituição nunca foram tão variadas. Seja você um fã de lançamentos semanais ou um entusiasta de clássicos dos anos 80, existem plataformas que garantem a diversão com segurança e qualidade de imagem.

Opções Oficiais e Seguras

Crunchyroll: A maior referência do mundo. Após absorver o catálogo da Funimation, consolidou mais de 30 mil episódios. O grande diferencial são os simulcasts, episódios que chegam ao Brasil minutos após a exibição no Japão. Preço: Grátis (com anúncios) ou a partir de R$ 19,90/mês (Plano Fan). Pluto TV: Ideal para quem não quer criar conta. Possui canais 24h como “Anime” e “Anime Ação”, exibindo clássicos como Naruto, One Piece e Death Note. Preço: 100% Gratuito. RetroCrush: O paraíso para os saudosistas. Focado na “Era de Ouro” (anos 70 a 90), traz títulos que moldaram a indústria. Preço: Gratuito (com anúncios).

Com informações do TechTudo.

Alternativas de Agregadores (Uso sob risco)

Existem aplicativos que funcionam como agregadores de links e, embora populares, não possuem licenciamento oficial, o que pode afetar a estabilidade:

Homura Animes: App brasileiro com interface intuitiva e mais de 1,9 milhão de downloads. Oferece muitas opções dubladas.

Play Animes TV: Focado em organização, permite favoritar séries e receber notificações de novos episódios no Android.

Mudanças nos Preços em 2026

Vale notar que 2026 trouxe o primeiro reajuste da Crunchyroll em anos. O plano mensal agora começa em R$ 19,90, mas o plano anual (R$ 106,90) continua sendo a opção mais vantajosa para quem planeja maratonar o ano todo, reduzindo o custo para cerca de R$ 8,90 por mês.