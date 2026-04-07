Suspeito armado com granada caseira é alvo de ação policial

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) deflagrou, na manhã desta terça-feira (07/04), uma ofensiva para cumprir mandados de prisão e busca contra um suspeito de liderar a distribuição de entorpecentes entre estados.

O alvo, que vinha sendo investigado desde 2022, foi localizado em solo sergipano após um longo trabalho de inteligência que uniu forças estaduais e federais.

O Histórico do Alvo

A investigação teve início há três anos na Bahia, quando o homem foi interceptado com um arsenal e uma variedade significativa de drogas. Na época, ele portava:

Entorpecentes: 33 porções de maconha, 51 de cocaína e 13 de crack.

Arsenal: Uma pistola com munições de diversos calibres (inclusive de uso restrito) e uma granada de fabricação artesanal, item incomum que elevou o nível de prioridade da captura.

A Força-Tarefa de 2026

Com informações do Metrópoles.

A operação desta terça-feira foi um exemplo de integração entre as instituições de segurança. Participaram da ação equipes da:

Próximos Passos Judiciais

Com a autorização da Justiça para a prisão preventiva, o homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Sergipe. Ele permanece à disposição do Judiciário e deve responder por tráfico interestadual de drogas e posse ilegal de arma de fogo e artefato explosivo.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da rede de distribuição que utilizava Sergipe como ponto estratégico.