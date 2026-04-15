Homem tentou se esconder em área de mata e descartar uma sacola contendo entorpecentes ao notar a viatura

Um homem suspeito de envolvimento em um furto foi preso pela Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, durante uma ação realizada na região do Ramal do Tião, em Sena Madureira.

Segundo informações repassadas pela corporação, a guarnição recebeu denúncia de que o suspeito estaria na localidade e poderia estar com objetos ligados ao furto registrado em uma mercearia durante a madrugada do dia anterior.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou escapar correndo em direção a uma área de mata. Durante a fuga, ele teria jogado fora uma sacola para tentar despistar os policiais.

Após buscas na região, os militares conseguiram localizar o suspeito e realizar a prisão em flagrante. Na sacola abandonada, foram encontradas porções de substância semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie.

Conduzido à delegacia, o homem teve os direitos constitucionais assegurados. Conforme a Polícia Militar, ele também confessou participação no furto, afirmando que o valor levado do estabelecimento comercial teria sido gasto com bebida alcoólica e drogas.

O caso agora segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e adotará as medidas cabíveis.