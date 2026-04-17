Suspeito de vários homicídios é preso em operação integrada no Juruá

Na manhã desta sexta-feira (17), uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em diversos homicídios registrados no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), com apoio de equipes policiais que atuam na região do Vale do Juruá.

De acordo com as autoridades, o suspeito possui extensa ficha criminal e estava com três mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça. Considerado de alta periculosidade, ele vinha sendo monitorado e foi localizado durante as diligências.

A prisão faz parte da Operação Protetor das Fronteiras, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública que busca intensificar o combate a crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, armas e atuação de organizações criminosas, além de reforçar a presença do Estado em áreas estratégicas de fronteira.

Após a captura, o homem foi conduzido à delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Sejusp, a ação representa um avanço importante no enfrentamento à criminalidade na região, contribuindo para a redução de crimes violentos no interior do estado.