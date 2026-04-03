05/04/2026
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Suspeitos de assalto a pecuarista morrem durante confronto policial no Acre

Já o terceiro participante conseguiu fugir inicialmente, porém foi localizado

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Mortos
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
⚕️ Revisado por Especialista

Uma ocorrência policial registrada na noite desta quinta-feira (2) terminou com dois homens mortos e um terceiro preso no município de Plácido de Castro, no interior do Acre. A ação aconteceu após um assalto à casa de um pecuarista e mobilizou equipes das polícias Civil e Militar.

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Os policiais foram acionados logo após o crime e iniciaram buscas pela região. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes teriam sido recebidos a tiros pelos suspeitos, o que provocou um confronto armado. Durante a troca de disparos, um dos envolvidos foi atingido e morreu ainda no local.

O segundo suspeito também foi baleado, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos. Já o terceiro participante conseguiu fugir inicialmente, porém foi localizado após buscas realizadas ainda na mesma noite e acabou preso.

O homem detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, onde foi apresentado ao delegado responsável pelo caso, junto com as armas apreendidas na operação. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar se outras pessoas participaram da ação criminosa.

Com informações IP Comunicação Online

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