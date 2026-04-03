05/04/2026
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Susto! Mangueira cai sobre poste e interdita ciclovia em Rio Branco

Com a queda, a ciclovia existente às margens da rodovia ficou interditada

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Arvore (1)
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

Uma mangueira de grande porte caiu na manhã desta sexta-feira (3) às margens da BR-364, na região do bairro Floresta Sul, em Rio Branco, e chamou a atenção de quem passava pelo local. A queda da árvore ocorreu após as chuvas registradas na capital acreana.

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A árvore tombou sobre um poste de energia elétrica e, por pouco, não atingiu um parquinho localizado nas proximidades. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Com a queda, a ciclovia existente às margens da rodovia ficou interditada, dificultando a passagem de ciclistas e pedestres que utilizam o espaço diariamente.

 

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