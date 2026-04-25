O sábado (25) será de tempo quente e abafado em todo o Acre, com presença de sol entre nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia. De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, no site O Tempo Aqui, apesar de não haver previsão de temporais generalizados, há um alerta importante para a elevação do nível dos principais rios do estado, com risco de transbordamentos, sobretudo em regiões como Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Em Rio Branco, o nível do rio Acre atingiu 10,19 metros na noite de sexta-feira (24) e segue em elevação, podendo se aproximar da cota de alerta durante o fim de semana. Já no Vale do Juruá, o rio Juruá marcou 12,25 metros em Cruzeiro do Sul, com tendência de ultrapassar a cota de transbordamento nos próximos dias.

A previsão indica que o padrão climático atual deve permanecer pelos próximos dias, sem a chegada de friagens até o início de maio. Ainda segundo Friale, não há indícios de seca severa para o inverno de 2026, que tende a se comportar dentro da normalidade climática no estado.

O Acre está no período de transição para o inverno amazônico, com o outono marcando a redução gradual das chuvas e a possibilidade das primeiras incursões de ar frio polar, ainda não registradas em 2026.

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Previsão detalhada para o Acre neste sábado

Leste e sul do estado (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira):

Tempo quente e abafado, com chuvas pontuais e passageiras, podendo ser intensas em alguns momentos.

Tempo quente e abafado, com chuvas pontuais e passageiras, podendo ser intensas em alguns momentos. Probabilidade de chuvas fortes: baixa

Probabilidade de temporais: baixa

Umidade do ar: entre 55% e 65% à tarde; 90% a 100% ao amanhecer

Ventos: fracos a calmos, com rajadas moderadas ocasionais, vindos do sudeste

Centro e oeste do estado (Cruzeiro do Sul e Tarauacá):

Condições semelhantes, com calor, alta umidade e chuvas isoladas.

Probabilidade de chuvas fortes: baixa

Probabilidade de temporais: baixa

Umidade do ar: entre 65% e 75% à tarde; 90% a 100% ao amanhecer

Ventos: fracos, predominando do sudeste

Temperaturas por região