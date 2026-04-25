25/04/2026
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Tempo segue quente e abafado no Acre neste sábado, aponta Friale

Chuvas pontuais devem marcar o dia

Por Redação ContilNet 25/04/2026 às 08:19
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Tempo segue quente e abafado no Acre neste sábado, aponta Friale
O sábado (25) será de tempo quente e abafado em todo o Acre, diz Friale. — Foto: Reprodução

O sábado (25) será de tempo quente e abafado em todo o Acre, com presença de sol entre nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia. De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, no site O Tempo Aqui, apesar de não haver previsão de temporais generalizados, há um alerta importante para a elevação do nível dos principais rios do estado, com risco de transbordamentos, sobretudo em regiões como Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

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Em Rio Branco, o nível do rio Acre atingiu 10,19 metros na noite de sexta-feira (24) e segue em elevação, podendo se aproximar da cota de alerta durante o fim de semana. Já no Vale do Juruá, o rio Juruá marcou 12,25 metros em Cruzeiro do Sul, com tendência de ultrapassar a cota de transbordamento nos próximos dias.

A previsão indica que o padrão climático atual deve permanecer pelos próximos dias, sem a chegada de friagens até o início de maio. Ainda segundo Friale, não há indícios de seca severa para o inverno de 2026, que tende a se comportar dentro da normalidade climática no estado.

O Acre está no período de transição para o inverno amazônico, com o outono marcando a redução gradual das chuvas e a possibilidade das primeiras incursões de ar frio polar, ainda não registradas em 2026.

LEIA TAMBÉM: Sol predomina, mas chuvas intensas podem atingir Rio Branco e o interior

Previsão detalhada para o Acre neste sábado

  • Leste e sul do estado (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira):
    Tempo quente e abafado, com chuvas pontuais e passageiras, podendo ser intensas em alguns momentos.
  • Probabilidade de chuvas fortes: baixa
  • Probabilidade de temporais: baixa
  • Umidade do ar: entre 55% e 65% à tarde; 90% a 100% ao amanhecer
  • Ventos: fracos a calmos, com rajadas moderadas ocasionais, vindos do sudeste

Centro e oeste do estado (Cruzeiro do Sul e Tarauacá):

  • Condições semelhantes, com calor, alta umidade e chuvas isoladas.
  • Probabilidade de chuvas fortes: baixa
  • Probabilidade de temporais: baixa
  • Umidade do ar: entre 65% e 75% à tarde; 90% a 100% ao amanhecer
  • Ventos: fracos, predominando do sudeste

Temperaturas por região

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 30°C e 32°C
  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 31°C e 33°C
  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 30°C e 32°C
  • Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C
  • Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C
  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C
  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C

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