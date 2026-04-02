Temporal atinge Feira do Peixe no interior do Acre e causa transtornos

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Um forte temporal registrado na tarde desta quinta-feira (02) provocou transtornos na tradicional Feira do Peixe, no município de Feijó, no interior do Acre. A chuva veio acompanhada de ventos intensos, surpreendendo feirantes e clientes que estavam no local.

Com a força do vento, parte da cobertura de lona das tendas foi arrancada, deixando barracas expostas e causando prejuízos materiais aos trabalhadores. Muitos empreendedores tiveram dificuldades para proteger seus produtos, principalmente os mais sensíveis às condições climáticas.

Apesar do susto e dos danos registrados, não houve feridos, o que trouxe alívio para quem estava presente no momento do temporal. Ainda assim, o episódio acendeu o alerta sobre a necessidade de estruturas mais resistentes para eventos desse porte, especialmente durante o período de chuvas na região.

A Feira do Peixe é uma importante fonte de renda para diversas famílias de Feijó, reunindo produtores e comerciantes locais. Situações como essa impactam diretamente a economia dos feirantes, que dependem do movimento para garantir o sustento.

Após o temporal, os trabalhadores iniciaram a reorganização do espaço, tentando retomar as atividades o mais rápido possível. A expectativa é de que o funcionamento seja normalizado, embora ainda haja preocupação com a possibilidade de novas chuvas nos próximos dias.