05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Temporal atinge Feira do Peixe no interior do Acre e causa transtornos

Apesar do susto e dos danos registrados, não houve feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Temporal atinge Feira do Peixe no interior do Acre e causa transtornos
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

Um forte temporal registrado na tarde desta quinta-feira (02) provocou transtornos na tradicional Feira do Peixe, no município de Feijó, no interior do Acre. A chuva veio acompanhada de ventos intensos, surpreendendo feirantes e clientes que estavam no local.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Com a força do vento, parte da cobertura de lona das tendas foi arrancada, deixando barracas expostas e causando prejuízos materiais aos trabalhadores. Muitos empreendedores tiveram dificuldades para proteger seus produtos, principalmente os mais sensíveis às condições climáticas.

Apesar do susto e dos danos registrados, não houve feridos, o que trouxe alívio para quem estava presente no momento do temporal. Ainda assim, o episódio acendeu o alerta sobre a necessidade de estruturas mais resistentes para eventos desse porte, especialmente durante o período de chuvas na região.

A Feira do Peixe é uma importante fonte de renda para diversas famílias de Feijó, reunindo produtores e comerciantes locais. Situações como essa impactam diretamente a economia dos feirantes, que dependem do movimento para garantir o sustento.

Após o temporal, os trabalhadores iniciaram a reorganização do espaço, tentando retomar as atividades o mais rápido possível. A expectativa é de que o funcionamento seja normalizado, embora ainda haja preocupação com a possibilidade de novas chuvas nos próximos dias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.