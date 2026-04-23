Tentativa de fuga em unidade socioeducativa mobiliza segurança no Acre

Uma tentativa de fuga foi registrada por volta das 16h, na última terça-feira, 21, na Unidade Socioeducativa do Acre. De acordo com informações preliminares, quatro internos tentaram deixar a unidade no momento em que retornavam de uma atividade escolar.

Segundo informações, já vinha sendo alertada a gestão da unidade sobre a necessidade de reforço no efetivo de segurança. Mesmo assim, a atividade foi mantida, mesmo diante de um número considerado insuficiente de agentes para acompanhar a quantidade de internos, o que pode ter contribuído para a ocorrência.

A situação foi rapidamente controlada pelos agentes socioeducativos, e não há confirmação, até o momento, de fuga consumada ou de feridos.

A gestão da unidade acumula episódios como tentativas de fuga, e registros de motins têm ocorrido com frequência, levantando preocupações quanto às condições de trabalho e à segurança institucional.

Há ainda relatos de que a Gestão Superior do Instituto, mesmo ciente dos episódios registrados, não teria adotado providências até o momento, o que aumenta a preocupação entre servidores quanto à continuidade dessas ocorrências.