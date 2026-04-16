Tião Maia renasce, vence o coração e ainda encontra um novo amor

O jornalista Tião Maia está, como ele mesmo diria, novinho em folha. Depois de passar por uma delicada cirurgia cardíaca, o velho escriba acreano segue internado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, mas a expectativa é de que receba alta já na próxima semana.

E não foi apenas o coração que ganhou novos ares.

Entre medicamentos, cuidados médicos e a torcida dos amigos, Tião também vive um novo capítulo no campo do amor. Uma nova rainha tem estado ao seu lado todos os dias, acompanhando de perto a recuperação do jornalista. O ContilNet pediu para divulgar uma foto dos dois pombinhos juntos, mas ele fez um pedido: que o nome da amada siga em absoluto sigilo, pelo menos por enquanto.

Em conversa na terça-feira com esta jornalista, Tião não escondeu a emoção ao falar sobre o momento delicado que enfrentou.

“Eu estive muito próximo de morrer, senti que a vida estava me escapando, e de repente alguém me pega e me encaminha para este hospital, onde o sistema de saúde pública do Acre funciona. Há uma vontade muito grande do sistema de salvar as pessoas que passam pelos mesmos problemas que passei”, disse.

A fala, carregada de gratidão, e de algumas lágrimas, mostra um Tião Maia reflexivo, agradecido e cheio de esperança.

Mas se alguém imaginou que o susto tiraria o humor afiado do jornalista, se enganou redondamente.

Sem perder o velho e conhecido espírito irreverente, Tião relembrou, em meio às conversas e risadas, um video que gravei anteriormente sobre a suposta expectativa de alguns desafetos em torno de sua despedida.

“Não vai ser dessa vez que vocês vão tomar Nescau com biscoito da Miragina de graça, às custas do meu velório. Ainda vai demorar.”

A frase, tipicamente “Tião Maia”, arrancou gargalhadas da companheira e dos amigos mais próximos, além de reafirmar que, apesar do susto, o jornalista continua com a língua afiada, o humor intacto e a vontade de viver renovada.

Ao que tudo indica, Tião não apenas venceu mais uma batalha, ele voltou com o coração mais forte, a fé renovada e, pelo visto, mais apaixonado do que nunca.