Tierry será a atração nacional da Festa do Trabalhador em Rio Branco

Por Redação ContilNet 21/04/2026 às 14:12
Tierry é um dos principais nomes do arrocha e do sertanejo romântico da atualidade/Foto: Reprodução

O cantor Tierry foi confirmado como a atração nacional da tradicional Festa do Trabalhador em Rio Branco. O show acontece na próxima sexta-feira, 1º de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana.

A informação foi checada pelo ContilNet.

Conhecido por sucessos que dominaram as plataformas digitais e rádios de todo o país, Tierry é um dos principais nomes do arrocha e do sertanejo romântico da atualidade. O artista ganhou projeção nacional com músicas como “Rita”, “Hackearam-me”, “Cabeça Branca” e “Cracudo”.

Além da carreira como cantor, Tierry também se destaca como compositor e já assinou canções gravadas por grandes nomes da música brasileira, entre eles Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Simone & Simaria.

A expectativa é de grande público para o evento, que tradicionalmente reúne trabalhadores e famílias em comemoração ao feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Nos próximos dias, a programação completa da festa deve ser divulgada pelo governo estadual.

