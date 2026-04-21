O cantor Tierry foi confirmado como a atração nacional da tradicional Festa do Trabalhador em Rio Branco. O show acontece na próxima sexta-feira, 1º de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana.
A informação foi checada pelo ContilNet.
Conhecido por sucessos que dominaram as plataformas digitais e rádios de todo o país, Tierry é um dos principais nomes do arrocha e do sertanejo romântico da atualidade. O artista ganhou projeção nacional com músicas como “Rita”, “Hackearam-me”, “Cabeça Branca” e “Cracudo”.
Além da carreira como cantor, Tierry também se destaca como compositor e já assinou canções gravadas por grandes nomes da música brasileira, entre eles Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Simone & Simaria.
A expectativa é de grande público para o evento, que tradicionalmente reúne trabalhadores e famílias em comemoração ao feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Nos próximos dias, a programação completa da festa deve ser divulgada pelo governo estadual.