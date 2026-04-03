05/04/2026
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Tiroteio deixa policiais baleados e suspende circulação de ônibus

Dois policiais baleados e ônibus suspensos após tiroteio

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Durante uma incursão de rotina, guarnições da Polícia Militar foram recebidas a tiros por criminosos armados, resultando em dois agentes feridos e no reforço imediato do policiamento em toda a localidade.
Crédito: Divulgação
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O bairro de Portão, em Lauro de Freitas, vive momentos de extrema tensão desde a tarde desta quinta-feira (02/04).

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Durante uma incursão de rotina, guarnições da Polícia Militar foram recebidas a tiros por criminosos armados, resultando em dois agentes feridos e no reforço imediato do policiamento em toda a localidade.

Agentes Hospitalizados

Segundo nota oficial da PM, os dois policiais atingidos foram prontamente socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região.

O estado de saúde atualizado dos militares ainda não foi divulgado, mas equipes seguem no bairro realizando buscas intensas pelos envolvidos.

Há, inclusive, relatos de moradores sendo mantidos como reféns em pontos específicos da comunidade.

Com informações do Correio 24horas.

Colapso no Transporte

Devido ao risco iminente e ao clima de insegurança, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sindmetro) determinou a suspensão imediata da frota que atende o bairro. A medida visa garantir a integridade física dos trabalhadores e passageiros.

Linhas Temporariamente Suspensas (Empresa Expresso Vitória):

  • 854: Estação x Portão

  • 883A: Estação x Vida Nova (via Portão)

Operação em Andamento

A Secretaria de Segurança Pública informou que o policiamento em Portão foi triplicado e que as operações de transporte só serão retomadas quando as condições de segurança forem restabelecidas. A recomendação para os moradores é evitar deslocamentos desnecessários enquanto durar o cerco tático no bairro.

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