16/04/2026
ContilNet Notícias Logo

TJAC convoca novos estagiários em processo seletivo; confira nomes

Por Ascom 16/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
TJAC convoca novos estagiários em processo seletivo; confira nomes

As convocadas e convocados devem encaminhar a documentação para o e-mail: gedep@tjac.jus.br

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Por: Wellington Vidal, contilnet O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou, nesta quinta-feira (16), no Diário da Justiça, a vigésima convocação de estagiários aprovados no Processo Seletivo Simplificado de graduação em diversas áreas.

As vagas são para exercícios nas comarcas de Rio Branco, Tarauacá e Manoel Urbano, nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Gestão Jurídica e Notarial, História e Pedagogia.

As convocadas e convocados devem encaminhar a documentação para o e-mail: gedep@tjac.jus.br, em arquivo único no formato em PDF, no prazo de cinco dias úteis.

TJAC convoca novos estagiários em processo seletivo; confira nomes

São exigidos os seguintes documentos:

  • CPF e RG;

  • Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior;

  • Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

  • Comprovante de residência contendo o CEP;

  • Foto 3X4;

  • PIS/PASEP/NIT;

  • Declaração pessoal de que não possui outro vínculo de estágio;

  • Título de eleitor e comprovante de regularidade com a Justiça Eleitoral;

  • Conta salário no Banco do Brasil;

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep): (68) 3302-0380; (68) 3302-0374.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.