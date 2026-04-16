TJAC convoca novos estagiários em processo seletivo; confira nomes

As convocadas e convocados devem encaminhar a documentação para o e-mail: gedep@tjac.jus.br
Por: Wellington Vidal, contilnet O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou, nesta quinta-feira (16), no Diário da Justiça, a vigésima convocação de estagiários aprovados no Processo Seletivo Simplificado de graduação em diversas áreas.
As vagas são para exercícios nas comarcas de Rio Branco, Tarauacá e Manoel Urbano, nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Gestão Jurídica e Notarial, História e Pedagogia.
As convocadas e convocados devem encaminhar a documentação para o e-mail: gedep@tjac.jus.br, em arquivo único no formato em PDF, no prazo de cinco dias úteis.
São exigidos os seguintes documentos:
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CPF e RG;
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Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior;
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Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
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Comprovante de residência contendo o CEP;
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Foto 3X4;
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PIS/PASEP/NIT;
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Declaração pessoal de que não possui outro vínculo de estágio;
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Título de eleitor e comprovante de regularidade com a Justiça Eleitoral;
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Conta salário no Banco do Brasil;
Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep): (68) 3302-0380; (68) 3302-0374.