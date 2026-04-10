Com alta de 15,27%, o tomate foi o principal vilão do bolso do consumidor no último mês

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O custo de vida em Rio Branco ficou mais pesado em março. Dados divulgados pela Secretaria de Planejamento (Seplan), por meio do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), revelam que a cesta básica alimentar subiu 1,51%, atingindo o valor de R$ 578,89 por indivíduo.

O grande vilão do mês foi o tomate, que registrou uma alta explosiva de 15,27%. Logo atrás, o feijão também castigou o consumidor com um aumento de 12,46%. Itens essenciais como mandioca (3,86%), leite (3,50%) e a carne (3,41%) completam a lista dos produtos que encareceram a mesa do acreano.

Alívio em Outros Setores

Nem tudo subiu. Dos 14 produtos alimentares analisados, nove tiveram queda, com destaque para a banana, que recuou quase 10%. A manteiga (-3,14%) e o pão (-2,81%) também deram um fôlego momentâneo ao orçamento.

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No setor de limpeza doméstica, o custo total foi para R$ 86,00, uma variação tímida de 0,28%. A cera de assoalho (1,91%) e a vassoura de piaçava (1,18%) lideraram as altas, enquanto a esponja de aço teve a maior queda (-3,65%).

Higiene Pessoal fica mais barata

A única nota positiva do relatório veio da cesta de higiene pessoal, que fechou o mês em R$ 25,56, uma redução de 0,41%. A queda foi puxada pelo barbeador descartável (-3,18%) e pelo absorvente (-1,56%), neutralizando o aumento do sabonete, que ficou 1,38% mais caro.

O relatório completo, com todos os indicadores detalhados da segunda quinzena de março, já está disponível para consulta no site oficial da Seplan.