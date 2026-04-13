A estrutura, localizada em uma área próxima a residências e a uma escola

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Moradores de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, vivem momentos de apreensão após o surgimento de uma rachadura no terreno onde está instalada uma torre de transmissão da Oi. A estrutura, localizada em uma área próxima a residências e a uma escola, pode desabar a qualquer momento, segundo relatos enviados ao ContilNet.

Um vídeo gravado por um morador mostra a dimensão do problema. Nas imagens, ele aponta a fissura no solo bem ao lado da base da torre e alerta para o risco enfrentado pela comunidade.

“Olha o risco que a gente corre aqui em Marechal Tamandu. Olha só a rachadura aqui no pé da torre. Tá vendo isso aqui? Tá aí a rachadura, próximo à escola e um monte de casas”, relata.

Situação crítica

Outro morador também descreveu a situação como crítica e disse que o medo tem aumentado entre quem vive nas proximidades.

“Olha aí como é que está a situação dessa torre lá em Marechal Tama. Uma torre imensa, da Oi. O negócio está feio. O pessoal está preocupado demais porque mora gente perto, tem muitas casas por perto e uma escola bem na frente dela. É situação crítica”, afirmou.

Diante do risco, moradores cobram uma resposta urgente das autoridades e da empresa responsável pela estrutura. Até o momento, não há informações sobre vistoria técnica ou medidas adotadas para conter o avanço da rachadura.