Tragédia em Pato Branco irmãos morrem em refrigerador

⏱️ 2 minutos de leitura

O que deveria ser uma tarde de brincadeiras transformou-se em luto para uma família no município de Vista Hermosa, na Colômbia. No último sábado (04/04), dois irmãos foram encontrados sem vida dentro de um refrigerador.

O acidente ocorreu enquanto os pais, Brayan Guevara Triviño e sua esposa, saíram por cerca de 20 minutos para comprar itens para um desfile escolar das crianças.

O Momento do Acidente

Ao retornarem para casa e estranharem o silêncio absoluto, os pais iniciaram uma busca desesperada. As crianças foram localizadas inconscientes dentro do eletrodoméstico que, embora estivesse desligado, possuía um sistema de vedação que impediu a abertura por dentro e o fluxo de oxigênio.

“Saímos para comprar comida e um camiseta que eles precisavam para um desfile. Levamos uns 20 minutos”, explicou o pai, Brayan, ao jornal El Tiempo.

Socorro e Investigação

Com informações do Metrópoles.

Apesar de terem sido levadas às pressas para uma unidade de saúde local, as crianças não resistiram. A principal suspeita das autoridades é de morte por asfixia. O prefeito de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido e reforçando o dever da sociedade em proteger os mais jovens:

“As crianças não compreendem os riscos e dependem dos cuidados dos adultos”, escreveu o prefeito.

Casos de Asfixia em 2026

O caso na Colômbia soma-se a uma série de tragédias envolvendo asfixia infantil relatadas recentemente. No Brasil, laudos confirmaram a morte de primos encontrados em um carro pelo mesmo motivo, e um caso brutal de um pai que asfixiou o filho no banheiro chocou o país.

Especialistas em segurança doméstica alertam que eletrodomésticos antigos ou com travas de pressão são “armadilhas mortais” em momentos de brincadeiras de esconder.