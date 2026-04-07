A vítima estava em atividade na área quando a árvore caiu de forma inesperada

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Um acidente de trabalho com desfecho trágico foi registrado na tarde desta segunda-feira (06), na zona rural de Manoel Urbano, no interior do Acre. O trabalhador Washington Alves Passos morreu após ser atingido por uma árvore enquanto realizava uma derrubada na comunidade Oriental.

De acordo com informações repassadas por moradores, a vítima estava em atividade na área quando a árvore caiu de forma inesperada, atingindo-o diretamente. O impacto foi fatal e Washington morreu ainda no local, sem tempo para receber socorro.

Comoção

A morte causou forte comoção no município, especialmente por se tratar de uma pessoa bastante conhecida e integrante de uma família tradicional da região. Amigos, familiares e moradores manifestaram pesar diante da tragédia.

O caso também chama atenção para os riscos envolvidos em atividades de derrubada, prática comum em áreas rurais da região amazônica. O corte de árvores, muitas vezes realizado sem o uso de equipamentos de proteção adequados ou técnicas seguras, expõe trabalhadores a perigos constantes, como quedas descontroladas, falhas de cálculo na direção da árvore e acidentes com ferramentas.

O episódio reforça a necessidade de maior conscientização sobre segurança no trabalho rural, especialmente em atividades de alto risco, onde um erro pode ser irreversível.