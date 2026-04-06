06/04/2026
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Três adolescentes morrem após sofrerem descarga elétrica em igarapé no Acre

Morte de jovens em Cruzeiro do Sul levanta suspeita de ataque de peixe elétrico

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Três adolescentes morrem após possível descarga elétrica na zona rural de Cruzeiro do Sul
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

Três adolescentes, de 13, 14 e 15 anos, morreram nesta segunda-feira (6) após sofrerem uma descarga elétrica no Ramal do Manã, zona rural de Cruzeiro do Sul, na região da BR-364.

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De acordo com as primeiras informações, os jovens estavam em um igarapé quando foram atingidos por uma forte descarga elétrica. Inicialmente, populares relataram a possibilidade de ataque de um peixe elétrico, conhecido como poraquê, mas essa hipótese ainda não foi confirmada.

Equipes do Pelotão Ambiental da Polícia Militar foram acionadas e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe mais próxima, da localidade de Santa Luzia, iniciou os primeiros atendimentos, enquanto uma unidade avançada se deslocou de Cruzeiro do Sul para reforçar o socorro.

Segundo relato da equipe médica, ao chegarem ao local, os profissionais ainda realizaram procedimentos de reanimação e tentativas de estabilização das vítimas, incluindo intubação, mas os adolescentes não resistiram.

Supeita de descarga elétrica

A suspeita inicial é de que a descarga elétrica possa ter sido provocada por um peixe elétrico, comum na região amazônica. No entanto, outra possibilidade considerada é a presença de fios energizados em contato com a água, o que pode ocorrer durante o período de cheia dos rios e igarapés.

As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades competentes para esclarecer a causa exata das mortes.

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