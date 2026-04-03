05/04/2026
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Três pessoas sobrevivem após queda de helicóptero no Rio de Janeiro

O Cenipa já iniciou os trabalhos para apurar as causas mecânicas ou humanas que levaram à queda do helicóptero

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Três pessoas sobrevivem após queda de helicóptero no Rio de Janeiro
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

Um acidente aéreo mobilizou equipes de emergência na Zona Oeste do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 3 de abril. Um helicóptero que operava como táxi-aéreo caiu nas águas da Praia da Barra da Tijuca, nas proximidades do Posto 4. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 11h20.

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Três pessoas ocupavam a aeronave no momento do impacto. Equipes de salvamento agiram rapidamente e conseguiram resgatar todos os ocupantes com vida. Após os primeiros socorros realizados ainda na areia, as vítimas foram encaminhadas para avaliação médica detalhada.

Três pessoas sobrevivem após queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Vítimas de acidente aéreo no Rio de Janeiro foram resgatadas com vida/ Foto: Reprodução

Apuração das Causas

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi prontamente acionado e já iniciou os protocolos de investigação. Técnicos do órgão devem realizar a perícia nos destroços da aeronave para identificar se houve falha mecânica, pane seca ou interferência de fatores meteorológicos no momento do voo.

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A queda, ocorrida em uma área de grande circulação de banhistas, assustou quem passava pelo local. A área do acidente permanece isolada para facilitar os trabalhos dos investigadores e garantir a segurança na orla.

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