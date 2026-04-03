Três pessoas sobrevivem após queda de helicóptero no Rio de Janeiro

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Um acidente aéreo mobilizou equipes de emergência na Zona Oeste do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 3 de abril. Um helicóptero que operava como táxi-aéreo caiu nas águas da Praia da Barra da Tijuca, nas proximidades do Posto 4. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 11h20.

Três pessoas ocupavam a aeronave no momento do impacto. Equipes de salvamento agiram rapidamente e conseguiram resgatar todos os ocupantes com vida. Após os primeiros socorros realizados ainda na areia, as vítimas foram encaminhadas para avaliação médica detalhada.

Apuração das Causas

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi prontamente acionado e já iniciou os protocolos de investigação. Técnicos do órgão devem realizar a perícia nos destroços da aeronave para identificar se houve falha mecânica, pane seca ou interferência de fatores meteorológicos no momento do voo.

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A queda, ocorrida em uma área de grande circulação de banhistas, assustou quem passava pelo local. A área do acidente permanece isolada para facilitar os trabalhos dos investigadores e garantir a segurança na orla.