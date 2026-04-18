Atleta de 38 anos desapareceu no Lago Woodlands durante o percurso de 3,9 km de natação; corpo foi localizado horas depois

O esporte brasileiro amanheceu em luto neste sábado (18). A triatleta Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu enquanto competia na etapa de natação do Ironman Texas, realizada no North Shore Park, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu durante o percurso de aproximadamente 3,9 quilômetros no Lago Woodlands.

A prova teve início por volta das 6h30 da manhã, mas, durante o trajeto aquático, Mara desapareceu. O sumiço imediato mobilizou uma operação de emergência envolvendo o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros.

Buscas e Resgate

Segundo as autoridades locais, a operação de resgate enfrentou obstáculos severos devido à baixa visibilidade nas águas do lago. Após horas de buscas intensas, o corpo da brasileira foi localizado e retirado da água por volta das 9h.

Em comunicado oficial, a organização do Ironman lamentou profundamente a fatalidade e informou que está oferecendo todo o suporte necessário à família da atleta neste momento de dor.

Uma Vida Dedicada à Superação

Mara Flávia não era apenas uma competidora, mas uma inspiração para seus mais de 58 mil seguidores nas redes sociais. Formada em Jornalismo e Marketing, ela iniciou sua trajetória profissional na comunicação, mas mudou radicalmente o rumo de sua vida após enfrentar um problema de saúde.

Desde 2019, Mara se dedicava integralmente ao triatlo, colecionando conquistas expressivas. Entre seus principais resultados, destacam-se a terceira colocação no Triatlo Brasília e diversas classificações para etapas do Ironman 70.3. Nas plataformas digitais, ela era conhecida por compartilhar sua rotina exaustiva de treinos e motivar outros atletas com sua história de superação por meio do esporte.