Trocas de partido obrigam Aleac a reformular comissões

Uma das comissões que deve enfrentar a troca de comando é a de Orçamento e Finanças

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Com as recentes mudanças de partido por parte dos deputados com mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), as presidências das comissões da Casa do Povo passarão por alterações nos próximos dias.

A informação foi divulgada pelo presidente em exercício da Aleac, deputado Pedro Longo, durante a sessão ordinária desta terça-feira (7). Ele afirmou que as mudanças serão analisadas na próxima semana.

A troca

Uma das comissões que deve enfrentar a troca de comando é a de Orçamento e Finanças (COF), atualmente presidida pelo deputado Tadeu Hassem (Republicanos). A expectativa é de que a COF passe a ser liderada por um parlamentar da federação União Brasil, que possui a maior representação na Casa.

Já a comissão considerada mais importante, a de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por analisar a constitucionalidade dos projetos, é presidida pelo líder do Governo, Manoel Moraes, e a expectativa é de que ele permaneça à frente do cargo.

A distribuição das comissões é feita rigorosamente com base no coeficiente partidário, seguindo o princípio constitucional da proporcionalidade. Isso significa que as siglas ou blocos com maior número de parlamentares têm o direito à indicação para os comandos das comissões, garantindo que a força política das urnas e das bancadas se reflita na organização técnica da Assembleia.