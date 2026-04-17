Tropa do Play 2026 inicia liga de pickleball com fase de grupos

A Tropa do Play Pickleball League 2026 terá início com a participação de 20 atletas divididos em quatro grupos, marcando a fase classificatória da competição. O torneio segue um formato dinâmico, com partidas ao longo do dia e definição do campeão na mesma programação, reunindo esporte, integração e disputa direta entre os participantes.

De acordo com a organização, os atletas foram distribuídos nos grupos A, B, C e D, com cinco competidores em cada chave. Durante a fase inicial, todos se enfrentam dentro dos grupos, em um sistema de rodadas, e os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. A estrutura busca garantir equilíbrio técnico e maior número de partidas entre os participantes.

Além disso, o regulamento prevê critérios objetivos para classificação, como número de vitórias, saldo de pontos e desempenho ao longo dos jogos. As partidas serão disputadas em sets curtos, o que torna o ritmo mais intenso e exige consistência dos atletas desde o início.

Na sequência da competição, os classificados avançam para o mata-mata. Nas quartas de final, os confrontos serão cruzados entre os grupos, com jogos eliminatórios que definem os semifinalistas. Em seguida, a semifinal acontece em partida única, e os vencedores disputam a grande final, que define o campeão da edição 2026.

Outro destaque é o cronograma concentrado, que organiza todas as etapas no mesmo dia. A programação começa às 16h com a abertura oficial, seguida pela fase classificatória dos grupos A e B. Logo depois, entram em quadra os grupos C e D. No período da noite, acontecem as quartas de final, semifinal e, por fim, a grande decisão.

A competição também estabelece um formato híbrido nas fases finais, com duplas rotativas na etapa classificatória e quartas de final, enquanto semifinal e final contam com duplas fixas. Essa dinâmica busca equilibrar estratégia e entrosamento entre os atletas.

Além do aspecto competitivo, o evento reforça valores como respeito, parceria e espírito esportivo, destacados pela organização como pilares da Tropa do Play. A proposta é promover não apenas a disputa, mas também a integração entre os participantes e o fortalecimento da modalidade.

O pickleball, esporte que mistura elementos do tênis, badminton e tênis de mesa, tem ganhado espaço no Brasil nos últimos anos, especialmente por sua dinâmica acessível e rápida adaptação para iniciantes. Nesse cenário, competições como a Tropa do Play League contribuem para ampliar a visibilidade da modalidade e incentivar novos praticantes.

Com isso, a expectativa é de que o torneio reúna bom público e proporcione disputas equilibradas ao longo da programação. Ao final do dia, apenas uma dupla será consagrada campeã da edição 2026, encerrando o evento com premiação e celebração entre os participantes.

A organização reforça que o evento segue com foco na competitividade saudável e na valorização do esporte, consolidando a Tropa do Play como uma iniciativa que alia disputa, entretenimento e construção de comunidade esportiva.