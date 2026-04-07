Trump adia prazo para abertura de Ormuz e suspende ataques contra Irã por 2 semanas

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O presidente do Estado Unidos, Donald Trump, anunciou em sua rede social Truth Social o adiamento do prazo para negociações com Irã e suspensão de ataques por duas semanas na noite desta terça-feira (7).

Trump havia estabelecido prazo de 48 horas para que o Irã realizasse abertura do Estreito de Ormuz e o prazo terminaria às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira. Em postagem em sua rede social, Trump disse que tomou a decisão em conversas com autoridades do Paquistão.

“Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela é uma base viável para negociação”, afirmou o presidente na postagem.

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Reprodução/Truth Social

Confira a tradução na íntegra:

Com base em conversas com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais eles solicitaram que eu suspendesse a força destrutiva que seria enviada nesta noite ao Irã, e desde que a República Islâmica do Irã concorde com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA E SEGURA do Estreito de Ormuz, eu concordo em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de duas semanas. Esse será um CESSAR-FOGO de duas vias!

A razão para isso é que nós já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um Acordo definitivo para uma PAZ de longo prazo com o Irã e PAZ no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela é uma base viável para negociação. Quase todos os diversos pontos de discórdia do passado foram acertados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consumado.

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Em nome dos Estados Unidos da América, como Presidente, e também representando os países do Oriente Médio, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução.

Obrigado pela atenção a este assunto!

Presidente DONALD J. TRUMP

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por camillebocanegra