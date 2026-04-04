05/04/2026
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Trump dá ultimato de 48 horas ao Irã e ameaça ataques: “Antes que o inferno se abata”

Escalada de tensão envolve derrubada de aviões dos EUA, bloqueio no Estreito de Ormuz e risco de agravamento do conflito no Oriente Médio

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📸 Foto Destaque: Reprodução
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A tensão entre Estados Unidos e Irã ganhou um novo capítulo neste sábado (4), com um ultimato direto do presidente Donald Trump. Em publicação nas redes sociais, ele deu 48 horas para que o governo iraniano reabra o Estreito de Ormuz — rota estratégica para o transporte global de petróleo — sob ameaça de ataques a instalações energéticas do país. As informações são do g1.

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“O tempo está se esgotando — 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles”, escreveu Trump, elevando o tom em meio a um conflito que já entra na sexta semana.

A nova ameaça ocorre após a derrubada de duas aeronaves militares americanas pelo Irã, episódio que intensificou o clima de confronto. Um dos pilotos chegou a ser resgatado, enquanto outro ficou desaparecido por horas em território iraniano, mobilizando operações de busca em meio ao cenário de guerra.

O governo iraniano já havia indicado anteriormente que não cumpriria o prazo imposto pelos Estados Unidos e prometeu reagir a qualquer ofensiva em seu território, o que aumenta o risco de uma escalada ainda maior no conflito.

Mesmo com as ameaças, Trump afirmou que ainda há espaço para negociação entre os dois países, embora o cenário atual seja de incerteza e preocupação global, especialmente por envolver uma das regiões mais sensíveis para o abastecimento de energia no mundo.

Com informações do g1

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