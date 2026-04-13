Vagas são para estudantes de Jornalismo e Ciências Sociais atuarem em projeto sobre política e Amazônia Legal

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Estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) têm uma nova oportunidade de bolsa acadêmica. A instituição abriu processo seletivo simplificado para o projeto LEGAL, voltado a pesquisas sobre política e realidade da Amazônia Legal, com remuneração de R$ 1 mil mensais.As inscrições seguem até esta terça-feira (14), e devem ser feitas exclusivamente por e-mail, com envio de documentos como histórico escolar, carta de intenção e declarações exigidas (leia o edital na íntegra abaixo).

Os interessados devem estar regularmente matriculados a partir do terceiro período e ter disponibilidade de 12 horas semanais para participar das atividades. De acordo com o edital, são ofertadas duas vagas imediatas: uma para alunos de Jornalismo e outra para estudantes de Ciências Sociais. Além disso, será formado cadastro de reserva para futuras convocações, conforme a necessidade do projeto.

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Seleção oferece vagas e prevê cadastro de reserva

A seleção será realizada em duas etapas: análise da carta de intenção e entrevista, marcada para o dia 23 de abril. O resultado final está previsto para o dia 27 de abril.

O projeto integra o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal e tem como foco produzir análises sobre instituições democráticas, além de capacitar estudantes em pesquisa e produção científica.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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