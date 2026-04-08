08/04/2026
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UFAC divulga primeira chamada de aprovados em Medicina para 2026

Lista oficial foi publicada e matrícula ocorre em abril

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UFAC
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

A Universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou a primeira chamada dos candidatos aprovados para o curso de Medicina referente ao ano letivo de 2026. A lista foi publicada oficialmente e reúne os nomes dos estudantes classificados para ingresso na instituição.

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De acordo com as informações divulgadas, o período de matrícula institucional está previsto para ocorrer entre os dias 8 e 10 de abril. Os convocados devem ficar atentos aos prazos e às orientações exigidas para garantir a vaga.

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A relação inclui candidatos aprovados na ampla concorrência, além das demais modalidades previstas no processo seletivo. A publicação marca uma das etapas mais aguardadas por estudantes que concorrem ao curso, considerado um dos mais disputados da universidade.

Aprovados Medicina Ufac

Além disso, a convocação representa o início dos trâmites acadêmicos para os novos alunos, que deverão apresentar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido.

A lista completa pode ser conferida nos canais oficiais da universidade.

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