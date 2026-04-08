Ufac seleciona bolsistas para atuar em rede de estudos sobre a Amazônia Legal

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A Universidade Federal do Acre (Ufac) tornou pública a abertura de um processo seletivo simplificado para a seleção de alunos bolsistas que atuarão no Projeto LEGAL – Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal.

O público-alvo da seleção são discentes dos cursos de Jornalismo e Ciências Sociais que estejam regularmente matriculados a partir do 3º período.

As inscrições estarão abertas no período de 10 a 14 de abril de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente via e-mail (legal.acre@gmail.com).

Os selecionados receberão uma bolsa remunerada no valor de R$ 1.000,00 mensais, com uma carga horária exigida de 12 horas semanais para o desenvolvimento das atividades.

O processo de seleção será composto por duas etapas: a primeira consiste na homologação da inscrição mediante entrega de documentos, e a segunda envolve a análise de uma carta de intenção e a realização de uma entrevista por videoconferência.

O projeto visa produzir conhecimento sobre as instituições democráticas do Acre por meio de uma rede de pesquisadores e bolsistas.

Com vigência inicial de dois meses, podendo ser renovada por até nove meses, a oportunidade permite que os estudantes contribuam diretamente para um observatório interinstitucional que congrega pesquisadores de toda a Amazônia Legal.

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