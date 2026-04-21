Atual pontífice destacou a proximidade de Francisco com os pobres e doentes em mensagem emocionada nesta terça-feira (21)

Nesta terça-feira (21), o mundo católico recorda o primeiro aniversário da morte do Papa Francisco. Em meio a uma agenda oficial na África, o seu sucessor, o Papa Leão XIV, prestou uma homenagem emocionante ao pontífice argentino, destacando o impacto de seus gestos e palavras na história recente da Igreja.

A lembrança ocorreu durante o voo entre Luanda (Angola) e Malabo (Guiné Equatorial). Em conversa com jornalistas a bordo, Leão XIV exaltou a dedicação de seu antecessor aos mais vulneráveis. “Gostaria de recordar o Papa Francisco, que doou muito à Igreja com o seu testemunho. Ele viveu verdadeiramente a proximidade aos mais pobres, aos doentes, às crianças e aos idosos”, afirmou o pontífice, pedindo orações para que Francisco já desfrute da “misericórdia do Senhor”

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O legado do “Papa dos Pobres”

Jorge Mario Bergoglio, que adotou o nome de Francisco ao ser eleito em 2013, faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Seu pontificado foi amplamente reconhecido pela abertura ao diálogo inter-religioso, foco na ecologia integral e uma reforma administrativa no Vaticano voltada à transparência.

Nas redes sociais, Leão XIV também reforçou o pedido para que os fiéis conservem o legado do antecessor: “Suas palavras e gestos permanecem impressos em nossos corações. Proclamemos sempre a alegria do Evangelho e a fraternidade entre todos”, escreveu no X (antigo Twitter).

A sucessão e o novo pontificado

O atual Papa, o americano Robert Francis Prevost, foi eleito em 8 de maio de 2025, assumindo o nome de Leão XIV. Sua eleição, ocorrida em um conclave de apenas dois dias, demonstrou um forte consenso entre os 133 cardeais eleitores, sinalizando que a Igreja buscaria manter a linha de continuidade social e pastoral estabelecida por Francisco.

A homenagem de hoje, realizada em solo africano, reforça o tom de seu pontificado: uma Igreja itinerante que busca manter vivas as sementes de misericórdia plantadas por Bergoglio.