Um paralelo entre a Paixão de Cristo à atual crise moral brasileira

📸 Foto Destaque: Tânia Rêgo/Agência Brasil

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Em tempos de crise — e o Brasil atravessa uma delas, profunda e multifacetada — é comum que se busquem respostas na política, na economia ou nas instituições. No entanto, há uma dimensão mais profunda, muitas vezes negligenciada: a crise moral. E é justamente nesse ponto que a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo se revela surpreendentemente atual.

O julgamento, a condenação e a crucificação de Jesus não foram apenas eventos religiosos; foram também acontecimentos políticos. Ali estavam presentes o abuso de poder, a manipulação de narrativas, a pressão das massas e a fragilidade das instituições diante de interesses circunstanciais. A verdade foi relativizada, a justiça foi distorcida e a conveniência falou mais alto que a integridade.

É impossível não traçar paralelos com o Brasil contemporâneo. Vivemos um ambiente, em que decisões institucionais são constantemente questionadas, onde a confiança no sistema de justiça sofre abalos e onde a política, cada vez com mais frequência, se afasta do seu propósito essencial: servir ao bem comum.

Na Paixão de Cristo, vemos uma liderança que não se curva à pressão, que não negocia princípios e que, mesmo diante da injustiça, mantém a coerência com sua missão. Jesus não buscou o poder pelo poder. Sua autoridade vinha da verdade que proclamava e do exemplo que vivia.

Por outro lado, os que o condenaram representam aquilo que ainda hoje nos desafia: a instrumentalização das instituições, o uso do poder para autopreservação e a incapacidade de reconhecer a verdade quando ela ameaça estruturas estabelecidas.

A grande lição que emerge desse paralelo não é de revolta, mas de responsabilidade. A crise que vivemos não será superada apenas por reformas legais ou mudanças de governo. Ela exige uma reconstrução ética, uma retomada de valores que devolvam sentido à vida pública.

A Paixão de Cristo nos ensina que a justiça verdadeira não pode ser moldada por conveniências, que o poder sem compromisso com a verdade se torna opressão e que o silêncio diante da injustiça também é uma forma de participação nela.

Mais do que apontar culpados, esse momento exige consciência. Cada cidadão, cada agente público, cada instituição precisa se perguntar: estamos do lado da verdade ou da conveniência?

Ao final, a cruz, símbolo máximo da injustiça humana, transforma-se em sinal de redenção. E talvez essa seja a maior esperança para o Brasil: a de que, mesmo em meio à crise, seja possível reencontrar o caminho da verdade, da justiça e do compromisso com o bem comum.

A Paixão de Cristo não é apenas um relato do passado. É um alerta permanente — e, sobretudo, um convite à transformação.

Porque nenhuma nação se sustenta sem valores. E nenhuma justiça é legítima sem verdade.

Zé Américo Silva é jornalista e consultor de marketing político.