União destina área no Acre para assentamentos e amplia acesso à terra

Uma área localizada no Acre foi oficialmente destinada para a reforma agrária, conforme publicação do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 8 de abril. Na prática, a decisão autoriza o uso do terreno para assentamento de famílias sem terra.
O ato foi formalizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e integra as ações do órgão para ampliar o acesso à terra no país. Com isso, a área passa a ficar disponível para criação de projetos agrícolas voltados à produção familiar.
Na prática, a medida abre caminho para que famílias sejam beneficiadas com lotes rurais, além de possibilitar o desenvolvimento de atividades como plantio e criação de pequenos animais. A iniciativa também tende a movimentar a economia local, principalmente em regiões do interior.
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Além do acesso à terra, os assentamentos costumam incluir apoio técnico e incentivo à produção, o que pode contribuir para geração de renda e fortalecimento da agricultura no estado.
A destinação da área faz parte dos procedimentos administrativos necessários para implantação de novos assentamentos e foi oficializada por meio de ato publicado no Diário Oficial da União.