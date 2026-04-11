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As finais do Campeonato Cruzeirense de Futebol 2025 movimentaram o Estádio Cruzeirão na noite desta sexta-feira (10), em Cruzeiro do Sul, com casa cheia e premiação total de R$ 70 mil, a maior já registrada na competição.

Na 1ª Divisão, o União confirmou o favoritismo e conquistou o tricampeonato ao vencer o Atlético Rio Moa por 1 a 0. Com o título, a equipe garantiu o prêmio de R$ 28 mil.

Já na 2ª Divisão, o Borussia sagrou-se campeão após vencer o Internacional nos pênaltis por 2 a 1, depois de empate sem gols no tempo normal. A equipe levou para casa a premiação de R$ 16 mil.

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O presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, Fagner Lucena, destacou o apoio da gestão municipal. “Muito obrigado ao prefeito Zequinha pelo apoio e confiança no nosso trabalho. Essa parceria vai continuar”, afirmou.

Premiação histórica e novos campeonatos impulsionam futebol local

O prefeito Zequinha Lima acompanhou as finais e ressaltou os investimentos no esporte e na estrutura do estádio. “Hoje temos um gramado de qualidade e iluminação adequada, o que permite grandes jogos. É uma premiação recorde que valoriza o futebol cruzeirense”, disse.

Durante o evento, o prefeito também anunciou novos campeonatos para o município. Ainda neste mês de abril, terá início o Campeonato Cruzeirense de Futebol Feminino, com 12 equipes inscritas. Na sequência, será realizada a competição para atletas acima de 50 anos, já com oito equipes confirmadas.

As finais marcaram o encerramento de mais uma edição do principal campeonato de futebol do município, consolidando o evento como uma das maiores celebrações esportivas da região.