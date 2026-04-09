Unidades consumidoras dos clientes da Energisa passam a ter números padronizados  

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Alerta mudança. Os números de identificação das unidades consumidoras dos clientes da Energisa estão sendo padronizados, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução 1095/2024. O objetivo principal é unificar o formato e a estrutura desses números, o que facilitará a integração de sistemas, a análise de dados e a comunicação entre os diversos agentes do setor elétrico.

A atualização será realizada automaticamente, sem necessidade de qualquer ação por parte dos clientes. Com a alteração, o número de cadastro da unidade consumidora passa a ser único e definitivo, sendo vinculado ao imóvel e não mais ao cliente, garantindo assim, maior confiabilidade dos dados, facilitar a integração entre sistemas e melhorar a comunicação entre distribuidoras e demais agentes do setor.

Segundo o gerente da Energisa Acre, André Klein, a mudança representa um avanço importante na organização das informações do setor elétrico.

“Essa atualização traz também mais segurança para os dados relacionados às unidades consumidoras. Para os clientes, é importante reforçar que a mudança será automática e não altera contratos, titularidade ou o fornecimento de energia. Na prática, é uma melhoria estrutural que contribui para tornar os processos do setor cada vez mais integrados e eficientes”, explica o gerente.

Entre as principais vantagens está a simplificação dos processos de atendimento e a agilidade de resolução de demandas emergenciais. Além de maior eficiência nos cruzamentos de dados entre diferentes bancos de informações, promovendo mais rapidez na prestação de serviços e permitindo o acompanhamento mais preciso do histórico dos dados.