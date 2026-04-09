Unidades consumidoras dos clientes da Energisa passam a ter números padronizados  

Alerta mudança. Os números de identificação das unidades consumidoras dos clientes da Energisa estão sendo padronizados, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução 1095/2024. O objetivo principal é unificar o formato e a estrutura desses números, o que facilitará a integração de sistemas, a análise de dados e a comunicação entre os diversos agentes do setor elétrico.
A atualização será realizada automaticamente, sem necessidade de qualquer ação por parte dos clientes. Com a alteração, o número de cadastro da unidade consumidora passa a ser único e definitivo, sendo vinculado ao imóvel e não mais ao cliente, garantindo assim, maior confiabilidade dos dados, facilitar a integração entre sistemas e melhorar a comunicação entre distribuidoras e demais agentes do setor.
Segundo o gerente da Energisa Acre, André Klein, a mudança representa um avanço importante na organização das informações do setor elétrico.
“Essa atualização traz também mais segurança para os dados relacionados às unidades consumidoras. Para os clientes, é importante reforçar que a mudança será automática e não altera contratos, titularidade ou o fornecimento de energia. Na prática, é uma melhoria estrutural que contribui para tornar os processos do setor cada vez mais integrados e eficientes”, explica o gerente.
Entre as principais vantagens está a simplificação dos processos de atendimento e a agilidade de resolução de demandas emergenciais. Além de maior eficiência nos cruzamentos de dados entre diferentes bancos de informações, promovendo mais rapidez na prestação de serviços e permitindo o acompanhamento mais preciso do histórico dos dados.