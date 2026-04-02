URGENTE! Aberson deixa Secretaria de Educação e governo nomeia substituto

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O governo do Acre oficializou, em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quinta-feira (2), a exoneração do secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho de Sousa. A saída ocorreu a pedido do próprio gestor, conforme decreto assinado pelo governador Gladson Cameli.

Aberson estava à frente da pasta desde fevereiro de 2023, quando foi nomeado para comandar a Secretaria de Educação e Cultura. O decreto estabelece que a exoneração passa a valer a partir da data da publicação, encerrando sua gestão após pouco mais de três anos no cargo.

Na mesma edição do Diário Oficial, o governo anunciou o nome do substituto. O professor Reginaldo Luis Pereira Prates foi nomeado como novo secretário estadual de Educação e Cultura e assume a função imediatamente, conforme novo decreto publicado pelo Executivo.

As duas medidas foram assinadas pelo governador Gladson Cameli e entram em vigor de forma imediata. A Secretaria de Educação é uma das principais pastas da administração estadual, responsável pela gestão da rede pública de ensino e pelas políticas educacionais e culturais no Acre.