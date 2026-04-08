Urgente! Mailza decide nomear José Bestene para a Sesacre

A informação foi confirmada ao ContilNet por uma fonte ligada à governadora

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A governadora Mailza Assis decidiu, nesta quarta-feira (8), nomear o ex-deputado José Bestene para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), após um intenso embate com os deputados da base.

A informação foi confirmada ao ContilNet por uma fonte ligada à governadora. A nomeação deve ser publicada em breve no Diário Oficial do Estado (DOE).

Resistência

O nome de Bestene enfrentou muita resistência dos parlamentares que compõem a base de Mailza na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), mas a governadora bateu o martelo e definiu o gestor para uma das pastas mais importantes do Estado.

Bestene já esteve à frente da pasta há algumas décadas e foi escolhido por Mailza “por seu perfil técnico”, de acordo com o Palácio Rio Branco.