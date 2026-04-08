09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Urgente! Mailza decide nomear José Bestene para a Sesacre

A informação foi confirmada ao ContilNet por uma fonte ligada à governadora

Por Everton Damasceno, ContilNet 08/04/2026 Atualizado: há 1 dia
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Urgente! Mailza decide nomear José Bestene para a Sesacre
Nome de José Bestene enfrenta rejeição entre parlamentares da base governista/ Foto: ALEC
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

A governadora Mailza Assis decidiu, nesta quarta-feira (8), nomear o ex-deputado José Bestene para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), após um intenso embate com os deputados da base.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A informação foi confirmada ao ContilNet por uma fonte ligada à governadora. A nomeação deve ser publicada em breve no Diário Oficial do Estado (DOE).

Resistência

O nome de Bestene enfrentou muita resistência dos parlamentares que compõem a base de Mailza na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), mas a governadora bateu o martelo e definiu o gestor para uma das pastas mais importantes do Estado.

Bestene já esteve à frente da pasta há algumas décadas e foi escolhido por Mailza “por seu perfil técnico”, de acordo com o Palácio Rio Branco.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.