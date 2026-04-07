07/04/2026
ContilPop
Suspeita de mandar matar os pais é apelidada de “Suzane do Pantanal”
‘Euphoria’ e mais séries que estão retornando nessa semana
Jojo Todynho exibe cabelo natural e reclama: “Nunca vou aceitar”
Veja: Defesa de Amado Batista diz que autuações por trabalho escravo são falsas
Mari Fernandez revela nome da filha em chá revelação emocionante
Ator Ary Fontoura pede despejo de inquilina por aluguéis não pagos
William Gusmão desabafa sobre brigas de família após nova polêmica
Web se revolta após humorista revelar atitude com criança de 6 anos
Esposa de Ludmilla reage ao desentendimento com Felipe Amorim
Foto rara de Cauã Reymond com irmão agita as redes sociais

Urgente! Márdhia El-Shawwa é desligada do cargo de secretária da Mulher

A delegada Márdhia El-Shawwa foi empossada como secretária de Estado da Mulher em março de 2023

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
SECRETARIA DA MULHER MARDHIA EL SHAWWA 1024x673
📸 Foto: Secom
⏱️ 1 min leitura

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa Pereira, deve deixar o comando da pasta. A informação foi confirmada ao ContilNet pela secretária.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Márdhia explicou que foi comunicada da sua exoneração na manhã desta terça-feira (7), pelo chefe de Gabinete da governadora Mailza Assis, Jhonatan Santiago.

A delegada de Polícia Civil aposentada, Márdhia El-Shawwa foi empossada como secretária de Estado da Mulher em março de 2023.

Quem é Márdhia El-Shawwa?

Delegada aposentada da Polícia Civil, ela assumiu, em 2023, o comando da então recém-criada Secretaria de Estado da Mulher do Acre (Semulher). Natural de Tarauacá, Márdhia construiu sua carreira na linha de frente da segurança pública, de modo que, em 20 anos, atuou em funções estratégicas, incluindo a titularidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde acompanhou de perto a realidade de vítimas de violência doméstica.

Antes de assumir a secretaria, também ocupou cargos de gestão, como a função de secretária adjunta da Secretaria de Segurança Pública e a coordenação do programa Acre Pela Vida, voltado à redução da criminalidade.

Com formação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Márdhia também possui MBA em Gestão Estratégica de Segurança Pública e especializações nas áreas de Direito Processual Penal e Administrativo, o que reforça o perfil técnico à frente da pasta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.