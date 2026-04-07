Urgente! Márdhia El-Shawwa é desligada do cargo de secretária da Mulher

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A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa Pereira, deve deixar o comando da pasta. A informação foi confirmada ao ContilNet pela secretária.

Márdhia explicou que foi comunicada da sua exoneração na manhã desta terça-feira (7), pelo chefe de Gabinete da governadora Mailza Assis, Jhonatan Santiago.

A delegada de Polícia Civil aposentada, Márdhia El-Shawwa foi empossada como secretária de Estado da Mulher em março de 2023.

Quem é Márdhia El-Shawwa?

Delegada aposentada da Polícia Civil, ela assumiu, em 2023, o comando da então recém-criada Secretaria de Estado da Mulher do Acre (Semulher). Natural de Tarauacá, Márdhia construiu sua carreira na linha de frente da segurança pública, de modo que, em 20 anos, atuou em funções estratégicas, incluindo a titularidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde acompanhou de perto a realidade de vítimas de violência doméstica.

Antes de assumir a secretaria, também ocupou cargos de gestão, como a função de secretária adjunta da Secretaria de Segurança Pública e a coordenação do programa Acre Pela Vida, voltado à redução da criminalidade.

Com formação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Márdhia também possui MBA em Gestão Estratégica de Segurança Pública e especializações nas áreas de Direito Processual Penal e Administrativo, o que reforça o perfil técnico à frente da pasta.