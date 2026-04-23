Suspeito de 25 anos também era investigado por tentativa de homicídio contra a própria mãe

Um homem de 25 anos, preso sob suspeita de assassinar os próprios irmãos e tentar matar a mãe no município de Boca do Acre, foi encontrado morto dentro da cela onde estava custodiado. Quem confirmou a morte foi o site Boca do Acre Notícias.

De acordo com as primeiras informações, o detento foi localizado já sem sinais vitais durante uma verificação de rotina. Ainda não há detalhes oficiais sobre o horário exato da morte ou sobre as condições em que o corpo foi encontrado, mas a Polícia Civil já iniciou os procedimentos para esclarecer o caso.

A principal linha de investigação considera duas hipóteses: suicídio ou homicídio dentro da unidade. Perícias devem ser realizadas para identificar possíveis sinais de violência e determinar a causa da morte. Testemunhos de outros internos e de agentes penitenciários também devem ser colhidos nos próximos dias.

O homem havia sido preso recentemente após ser capturado por moradores da região, logo após o crime que chocou a população local. Segundo relatos, ele é suspeito de ter matado os irmãos e, em seguida, atacado a própria mãe, que sobreviveu e foi socorrida. O caso gerou forte comoção e repercussão devido à gravidade e à violência envolvida.

Após a captura, ele foi entregue à polícia e encaminhado ao sistema prisional, onde aguardava os desdobramentos do processo judicial. A morte dentro da cela, no entanto, interrompe a sequência do caso e abre uma nova frente de investigação, agora voltada para a responsabilidade pela integridade física de pessoas sob custódia do Estado.

O caso segue em investigação e pode ter desdobramentos tanto na esfera criminal quanto administrativa, dependendo das conclusões das autoridades.

RELEMBRE O CASO

Um homem identificado como Renildo da Silva Pimentel, de 25 anos, é suspeito de matar os próprios irmãos a facadas, tentar sufocar a mãe e fugir levando a sobrinha por um ramal da região.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Em Tempo, com base em relatório da Polícia Militar, o crime começou quando Renildo teria acordado e tentado sufocar a própria mãe, Mirian Rodrigues da Silva, de 60 anos.

Ao perceber a agressão, Francisco da Silva Pimentel, de 36 anos, tentou intervir, mas foi atacado com vários golpes de faca e morreu ainda no local.

Em seguida, a irmã do suspeito, Flaviana da Silva Pimentel, de 27 anos, começou a gritar por socorro ao presenciar a cena. Conforme a polícia, ela também foi esfaqueada e morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu levando a sobrinha, identificada como Isabele Sofia. Durante a fuga, segundo relatos, ele ameaçava matar a criança e chegou a agredi-la com um soco na boca. A menina, no entanto, foi abandonada no meio do caminho, enquanto o homem desapareceu em uma área de mata.

Policiais militares da 5ª Companhia Independente foram acionados para prestar apoio à Polícia Civil. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento o suspeito, que já possui antecedentes policiais, segue foragido.

A mãe e a sobrinha foram encaminhadas ao Hospital Regional para atendimento médico. Os corpos das vítimas foram removidos para os procedimentos periciais.

Com informações do Boca do Acre Notícias