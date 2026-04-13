13/04/2026
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Vacinação antirrábica imunizou mais de 700 animais em Rio Branco

A campanha de vacinação contra a raiva foi marcada pela expressiva participação popular

Por Juan Vinícius, ContilNet 13/04/2026
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Vacinação antirrábica imunizou mais de 700 animais em Rio Branco
A vacinação antirrábica ganhou reforço com a última mobilização municipal | Foto: Secom
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⏱️ 2 mins leitura
No último sábado (11), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,  realizou uma nova ação de vacinação antirrábica no Mercale da Avenida Rocha Viana. O objetivo central foi ampliar a imunização de cães e gatos, prevenindo a propagação da doença e assegurando o bem-estar dos pets e da comunidade.
A campanha de vacinação contra a raiva foi marcada pela expressiva participação popular, totalizando 716 animais imunizados. Durante o evento, as equipes do Centro de Zoonoses não só aplicaram as doses, como também reforçaram junto dos tutores a importância da vacinação anual.

Reforço

O técnico em Zoonoses, Joel Pereira, celebrou a alta procura registrada durante a atividade, sublinhando que o interesse dos moradores reflete uma consciência crescente sobre a importância da vacinação. Segundo o profissional, manter a imunização dos animais de estimação em dia é uma medida essencial para prevenir a raiva e garantir a proteção da saúde pública.
Essencial para manter a cidade protegida contra a raiva, a vacinação antirrábica ganhou reforço com a última mobilização municipal. Ao avaliar os números alcançados, o secretário de Saúde, Rennan Biths, destacou a responsabilidade dos tutores.
Segundo ele, a adesão popular é um reflexo do cuidado com a saúde pública. Biths afirmou ainda que as equipes continuarão atuando em diversos pontos da capital para garantir que a imunização chegue a um número ainda maior de animais.

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