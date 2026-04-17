17/04/2026
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Valentina Francavilla mostra antes e depois de perder 45 kg e reflete

Ex-assistente de palco do Ratinho celebra superação após enfrentar ataques nas redes sociais

Por Redação ContilNet 17/04/2026
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Valentina Francavilla mostra antes e depois de perder 45 kg e reflete
Instagram/Reprodução

A influenciadora Valentina Francavilla utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (16/4) para compartilhar uma conquista que vai muito além da estética. Após eliminar 45 quilos em um intervalo de aproximadamente três meses, ela publicou um novo “antes e depois” acompanhado de uma reflexão profunda sobre resiliência e saúde.

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Valentina, que já vinha relatando ataques e julgamentos constantes devido às oscilações de seu corpo, destacou que a volta por cima foi motivada pelo desejo de ter mais qualidade de vida para acompanhar o crescimento de seu filho, Giuseppe, de 6 anos.

De acordo com o portal Metrópoles, a influenciadora enfatizou que o resultado foi alcançado sem intervenções cirúrgicas, creditando o sucesso à memória muscular, reeducação alimentar e ao uso de medicamentos sob supervisão.

Os pilares da transformação

O processo de emagrecimento de Valentina Francavilla serviu de alerta para a importância da disciplina e do suporte emocional:

  • Memória Muscular: Valentina ressaltou que treinou durante toda a vida, o que facilitou a definição do corpo após a perda de gordura. “Faça esporte. Lá na frente você vê o resultado”, aconselhou.

  • Mudança de Hábitos: A rotina passou a incluir caminhadas regulares no condomínio e uma dieta rigorosa.

  • Saúde Mental: A influenciadora revelou que fé e determinação foram cruciais para ignorar as ofensas recebidas e focar no objetivo final.

  • Motivação Maior: Valentina foi enfática ao dizer que, embora a autoestima tenha pesado, seu filho foi o “nome, RG e CPF” por trás da decisão de mudar de vida.

Valentina Francavilla.

Reprodução

Resumo da jornada: Valentina Francavilla

Confira os detalhes sobre o processo de emagrecimento da influenciadora:

Detalhe da Mudança Informação Compartilhada
Peso Eliminado 45 quilos
Tempo de Processo Aproximadamente 3 meses
Método Utilizado Dieta, caminhadas, esporte e auxílio medicamentoso
Cirurgia Plástica Não realizada
Principal Motivo Saúde e o bem-estar do filho (Pepe)
Status Atual Manutenção e incentivo aos seguidores

A trajetória de Valentina Francavilla destaca os desafios enfrentados por figuras públicas sob o escrutínio constante da internet. Segundo o levantamento do Metrópoles, a ex-assistente de palco enfrentou xingamentos antes de ser celebrada pela nova forma física, o que a levou a incentivar outros a não perderem a fé mesmo quando “tudo parece perdido”. Com a exposição de sua vulnerabilidade e força, Valentina transforma sua experiência pessoal em um movimento de conscientização sobre a importância do esporte como investimento a longo prazo para a saúde do corpo e da mente.

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